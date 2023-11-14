سورو يلتقي تياني وسط توتر بين ساحل العاج والنيجر
التقى رئيس وزراء ساحل العاج السابق، غيوم سورو، قائد الانقلاب في النيجر عبد الرحمن تياني، الذي تحدى العقوبات والضغوط الدولية بعدم التراجع عن التحرك الذي قاده ضد الرئيس المعزول محمد بازوم.
ويأتي اللقاء في وقت تسوء فيه العلاقات بين ساحل العاج والنيجر، فيما يواجه سورو حكماً بالسجن مدى الحياة في بلاده.
وقال سورو عقب لقائه تياني، في بيان نشره عبر صفحته في "إكس" (تويتر سابقاً) : "تشرفت باستقبالي اليوم من قبل رئيس المرحلة الانتقالية في النيجر، رئيس الدولة، الجنرال عبد الرحمن تياني، يرافقه الجنرال ساليفو مودي وزير الدفاع، والجنرال محمد تومبا وزير الداخلية".
وأضاف سورو أن "المقابلة التي استمرت ساعة ونصف الساعة كانت استثنائية من حيث جودة الحديث وعمقه".
وهذا ثاني لقاء بين النيجر وساحل العاج، بعد لقاء رئيس الأخيرة الحسن واتارا وزير الدفاع المعين علي ماهامان لامين زين، وذلك على هامش القمة السعودية – الإفريقية التي عقدت في العاصمة الرياض، الجمعة.
وشهدت النيجر انقلاباً عسكرياً في 26 تموز/يوليو الماضي، فيما كان الرئيس واتارا من بين الأصوات الأكثر تصميماً في غرب إفريقيا لصالح فرض عقوبات اقتصادية والتدخل العسكري لإعادة محمد بازوم إلى منصبه، وهو ما ذهبت إليه بالفعل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).