بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية.. عبداللهيان: نتنياهو "فقد عقله"

ندد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بالهجوم على قنصلية بلاده في العاصمة السورية دمشق، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد "توزانه العقلي".

وقال بيان للخارجية الإيرانية، إن عبد اللهيان بحث طبيعة الهجوم الإسرائيلي على الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق مع نظيره السوري فيصل المقداد.

ونقل البيان عن عبد اللهيان قوله: "لقد فقد نتنياهو توازنه العقلي تماماً؛ بسبب الإخفاقات المتتالية للنظام الإسرائيلي في غزة وعدم تحقيق الأهداف الطموحة للصهاينة".

وأكد أن الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق يشكل انتهاكاً لكافة الالتزامات والمواثيق الدولية، وتقع المسؤولية عن عواقب هذا العمل على عاتق دولة إسرائيل، مشددا على ضرورة أن "يتخذ المجتمع الدولي ردّ فعل جديًّا على مثل هذه الأعمال الإجرامية".

كما دان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الهجوم، معتبراً الهجوم على القنصلية الإيرانية "انتهاكاً صارخاً للأنظمة الدولية، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

في غضون ذلك، أعلن السفير الايراني في سوريا أن بلاده "سترد في شكل حاسم" على القصف الإسرائيلي لقنصليتها في دمشق، الإثنين، والذي أسفر عن مقتل خمسة عناصر في الحرس الثوري على الأقل.