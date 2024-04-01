مقتل قائد "قوة القدس" الإيرانية في سوريا ولبنان بقصف دمشق

قتل القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق، مساء اليوم الإثنين، القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي.

وزاهدي برتبة عميد وهو قائد "قوة القدس" في لبنان وسوريا، ويعد أكبر مسؤول في الحرس الثوري يتم اغتياله بعد قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي انتظر مغادرة السفير الإيراني المبنى قبل استهداف العميد زاهدي.

وقتل 8 أشخاص على الأقل، مساء اليوم الإثنين، إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وقالت قناة العالم الإيرانية إن مبنى القنصلية دمر بالكامل.