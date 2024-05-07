القضاء الإيراني: حكم إعدام محرابي "بدائي"

أعلنت وكالة ميزان للأنباء التابعة للقضاء في إيران، الثلاثاء، أن حكم الإعدام الصادر بحق السجين السياسي محمود محرابي، "بدائي وقابل للاستئناف" أمام المحكمة العليا.

وذكرت الوكالة، التي وصفت الاحتجاجات الإيرانية عام 2022 بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، بـ "الفوضى"، أن محرابي "نشر مواد في الفضاء الإلكتروني، بما في ذلك التدريب على استخدام أسلحة محلية الصنع، يدعو فيها إلى تدمير الممتلكات العامة، وتحريض الناس على القتال والقتل، وإهانة المقدسات".

وأشارت الوكالة القضائية إلى أن محرابي لديه 52 شكوى خاصة بـ"نشر الأكاذيب".

والأحد الماضي، أعلن المحامي بابك إسلامي فارساني، أحد محامي الدفاع عن محرابي، أن السجين السياسي حكم عليه بالإعدام من قبل الفرع الخامس لمحكمة الثورة في أصفهان بتهمة "الإفساد في الأرض" في حكم أولي.