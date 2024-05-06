شقيقته تهدد بالانتحار.. إيران تحكم بالإعدام على سجين سياسي
أصدرت ما تسمى "محكمة الثورة" بمحافظة أصفهان في إيران، حكماً بإعدام السجين السياسي والناشط محمود محرابي، بتهمة "الإفساد في الأرض".
وهددت مريم محرابي شقيقة السجين السياسي، بإضرام النار في جسدها والانتحار اعتراضاً على الحكم ومحاولة للضغط على السلطات للتراجع عن الحكم.
وذكر بابك فارساني محامي محرابي في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الحكم صدر دون إرفاق من الفرع الخامس لمحكمة أصفهان الثورية بتهمة الإفساد في الأرض وعلم زميله بمضمونه من خلال حضوره الجلسة".
وأعرب فارساني عن أمله في أن تأخذ المحكمة العليا بعين الاعتبار الاعتراضات على هذا القرار.
ونشر حساب منسوب لمريم محرابي تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه إنها تعتزم الاحتجاج على حكم الإعدام، يوم الاثنين، أمام منزل آية الله محمد علي ناصري أستاذ الحوزة العلمية في أصفهان، مضيفة أنها "ستقدم على الانتحار بإشعال النار في جسدها".
ويقبع الناشط السياسي محمود محرابي في السجن منذ فبراير/شباط 2023، وأفرج عنه بكفالة في مارس/آذار الماضي، لكنه اعتُقل مرة أخرى من قبل قوات الحرس الثوري في محافظة أصفهان.
وتقول منظمات حقوقية إنه تم توجيه تهمة الإفساد في الأرض، والحكم بإعدام محرابي بعد نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.