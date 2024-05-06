شقيقته تهدد بالانتحار.. إيران تحكم بالإعدام على سجين سياسي

أصدرت ما تسمى "محكمة الثورة" بمحافظة أصفهان في إيران، حكماً بإعدام السجين السياسي والناشط محمود محرابي، بتهمة "الإفساد في الأرض".

وهددت مريم محرابي شقيقة السجين السياسي، بإضرام النار في جسدها والانتحار اعتراضاً على الحكم ومحاولة للضغط على السلطات للتراجع عن الحكم.

وذكر بابك فارساني محامي محرابي في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الحكم صدر دون إرفاق من الفرع الخامس لمحكمة أصفهان الثورية بتهمة الإفساد في الأرض وعلم زميله بمضمونه من خلال حضوره الجلسة".

وأعرب فارساني عن أمله في أن تأخذ المحكمة العليا بعين الاعتبار الاعتراضات على هذا القرار.