بعد71 عاما.. حزب روسي يطالب بالتحقيق في وفاة ستالين

وأضاف مالينكوفيتش، "تتحدث شهادات عديدة أدلى بها من عاصروا ستالين، عن احتمال تسميم زعيم الجمهوريات السوفييتية على يد عملاء يخضعون للنفوذ الغربي".

ويوافق اليوم الثلاثاء الذكرى الحادية والسبعين لوفاة ستالين، الذي كان زعيما للاتحاد السوفيتي منذ عام 1924 حتى يوم وفاته، وتسببت سكتة دماغية نزفية في موته، وفقا لما ذكرته الحكومة.

وأشرف ستالين على مرحلة التحول الصناعي السريع في روسيا، لكنه كان مسؤولا أيضا عن وفاة الملايين في عمليات تطهير، وفي معسكرات الجولاج للعمل القسري ومجاعات.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يصور نفسه وريثا لقياصرة الماضي، تقييما مدروسا لستالين، فأشاد بقيادته خلال الحروب، في حين أدان سياساته الداخلية ووصفها بأنها "شمولية".

وجرى تسجيل حزب شيوعيي روسيا في عام 2012. ومنافسه الرئيس هو الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية، الذي يرى نفسه خليفة للحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي.