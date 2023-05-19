مسودة بيان مجموعة السبع تعبر عن "قلق شديد" إزاء برنامج إيران النووي

ذكرت مسودة لبيان قمة مجموعة السبع، اطلعت عليها "رويترز"، اليوم الجمعة، أن زعماء المجموعة "لا يزالون قلقين بشدة إزاء مضي إيران قدماً في برنامجها النووي بلا هوادة".

وجاء في المسودة، التي تأتي في مستهل قمة تستمر ثلاثة أيام في مدينة هيروشيما اليابانية: "نؤكد عزمنا الواضح على ألا تطور إيران سلاحاً نووياً".