مجموعة السبع تقر عقوبات جديدة على روسيا

قرر قادة دول مجموعة السبع خلال قمتهم في هيروشيما في اليابان، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على روسيا؛ بهدف "حرمانها من التكنولوجيات والمعدات الصناعية وخدمات مجموعة السبع التي تساند حملتها الحربية" في أوكرانيا.

وجاء في بيان أن العقوبات تشمل قيودا على صادرات منتجات "أساسية لروسيا في ساحة المعركة"، كما تستهدف كيانات متهمة بنقل معدات إلى الجبهة لحساب موسكو.

وكانت وكالة "بلومبرغ" للأنباء ذكرت، في وقت سابق الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتوجه شخصيًّا إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيسافر إلى هيروشيما في اليابان للانضمام إلى قادة مجموعة السبع شخصيًّا.