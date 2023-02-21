بروكسل: ترحيل إسرائيل نائبة في البرلمان الأوروبي "مخيب للآمال"

قال الاتحاد الأوروبي، إن توقيف إسرائيل نائبة إسبانية في البرلمان الأوروبي وصلت في رحلة رسمية إلى الأراضي الفلسطينية وترحيلها، اليوم الثلاثاء، "مخيب للآمال" و"مفاجئ".

وكتبت النائبة في البرلمان الأوروبي، آنا ميراندا، عبر حسابها على موقع "تويتر" أن الإجراء، الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بحقّها كان "إهانة دبلوماسية"، وأظهر "عدم احترام" للهيئة التشريعية في الاتحاد الأوروبي.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عن استيائه قائلاً: "نطالب السلطات الإسرائيلية بتفسير".