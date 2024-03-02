بايدن يحذر من خطر السيارات الصينية على الأمن القومي الأمريكي

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من خطر السيارات الكهربائية الصينية على الأمن القومي الأمريكي، مشيرا إلى أنه سيتخذ خطوات ضد الشركات الصينية المصنعة.

وقال بايدن، إن "برمجة السيارات الصينية تتيح تعقّب سائقيها؛ ما قد يشكل خطراً على الأمن القومي إذا توسّع بيعها في الولايات المتحدة" وفق ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقا لإحصائيات رسمية، يوجد 2.4 مليون سيارة كهربائية مسجلة في الولايات المتحدة.

وحذر بايدن من أنه "إذا سمح للصين بإغراق سوق السيارات الكهربائية، فيمكن لشركات صناعة السيارات تتبع بيانات المستهلك بسهولة، في وقت تكون فيه السيارات متصلة باستمرار بهواتفنا وأنظمة الملاحة لدينا".

وشبه المركبات بـ "الهواتف الذكية على عجلات"، موضحا أن "إدارته تحقق في التأثير المحتمل على الأمن القومي مع إمكانية فرض حظر مستقبلي على المركبات الصينية التي تشق طريقها إلى السوق الأمريكية".

ومعروفٌ أن الصين قطعت خطوات واسعة في السنوات الأخيرة لزيادة إنتاجها من السيارات الكهربائية؛ إذ استحوذت على 69% من جميع مبيعات السيارات الكهربائية العالمية الجديدة في شهر ديسمبر الماضي، في حين تم بيع نحو 9 ملايين سيارة كهربائية العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "تقديرات الصين تفيد ببيع 11.5 مليون سيارة كهربائية في 2024، وأنها ستستهدف السيطرة على 45% من سوق السيارات الكهربائية بحلول 2027، بينما تتوقع الولايات المتحدة بيع 2.5 مليون سيارة بحلول 2028".