سيارات الهيدروجين أم الكهربائية.. أيهما سيشكل مستقبل النقل؟

طرح تعاون بين شركتي "هوندا" و"جنرال موتورز" لتطوير سيارات الهيدروجين، ودعم شركة "تويوتا" المستمر لتكنولوجيا الهيدروجين، وإمكانية تعديل محركات الغاز التقليدية لتعمل بالهيدروجين، تساؤلًا حول جدوى السيارات الكهربائية في المستقبل.

وتنافس المركبات التي تستخدم خلايا الوقود وتعمل بالهيدروجين السيارات الكهربائية ذات البطاريات، كأفضل وسيلة لتنظيف صناعة السيارات عن طريق استبدال البنزين الملوث للمناخ.

وتتقدم السيارات الكهربائية كثيرًا، بحيث تعمل شركات السيارات الكبرى على تحويل تشكيلاتها من السيارات إلى الكهرباء بسرعة، في حين لا يتوفر سوى عدد قليل من سيارات الهيدروجين، ولكن هل تعتبر سيارات الهيدروجين بديلاً حقيقياً للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية؟.

السيارات الكهربائية

وهيمنت السيارات الكهربائية على قطاع النقل في الوقت الراهن، لعدة عوامل أبرزها: الذوق الثقافي، بحيث أن صعود شركة "تيسلا" في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أدى بلا شك إلى زيادة شعبية السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم.