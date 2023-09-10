بعد الملء الرابع لسد النهضة.. مصر: إثيوبيا انتهكت إعلان المبادئ

علقت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، على إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، معتبرة ذلك استمراراً من الجانب الإثيوبي في "انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان".

ونشر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، عبر منصة "إكس"، بياناً رسمياً أكد فيه أن إعلان إثيوبيا يوم الأحد 10 سبتمبر الجاري إتمامها عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة يعد استمراراً من جانبها في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.