ترامب يثير الشكوك حول علاقة بايدن ونجله هانتر بكوكايين البيت الأبيض
أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الشكوك حول علاقة الرئيس الحالي جو بايدن ونجله هانتر بايدن بالكوكايين الذي تم اكتشافه في البيت الأبيض.
ونشر ترامب تدوينة عبر حسابه في تطبيقه الخاص "تروث" للتواصل الاجتماعي، تناقلتها وسائل الإعلام بكثافة، اتهم فيها بايدن ونجله هانتر بالمسؤولية عن وجود الكوكايين.
وقال متسائلاً: "هل يعتقد أي شخص حقاً أن الكوكايين الموجود في الجناح الغربي للبيت الأبيض، القريب جداً من المكتب البيضاوي، مخصص لاستخدام أي شخص آخر غير هانتر وجو بايدن؟
وحاول البيت الأبيض احتواء الخبر الصادم، بعدما تبيّن العثور على المخدرات، الأحد، في مبنى تعد الحراسة فيه من الأكثر تشدداً في العالم.
وتلاحق الرئيس بايدن تقارير تكشف صخب حياة ابنه هانتر، بما في ذلك صراعه الموثّق مع إدمانه الحاد على المخدرات.
ووفقاً لتقارير غربية، فإن اكتشاف الكوكايين فتح الباب أمام التكهنات بأن هانتر بايدن "قد يكون معنياً بالأمر بشكل من الأشكال".
وضع حد للشائعات
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، أن عائلة الرئيس لم تكن متواجدة في البيت الأبيض، حين تم اكتشاف المخدرات في مقر يؤمه الزوار نهاية كل أسبوع.
وقالت إن "الرئيس والسيدة الأولى وعائلتهما لم يكونوا متواجدين هنا في نهاية الأسبوع"، وتابعت: "غادروا يوم الجمعة ولم يعودوا إلا البارحة".
وأعلن البيت الأبيض أن الأدلة الظرفية، على الأقل، تشير إلى أن المسؤولية تقع على زائر، وليس على أحد على صلة بعائلة بايدن.