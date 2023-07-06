ترامب يثير الشكوك حول علاقة بايدن ونجله هانتر بكوكايين البيت الأبيض

أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الشكوك حول علاقة الرئيس الحالي جو بايدن ونجله هانتر بايدن بالكوكايين الذي تم اكتشافه في البيت الأبيض.

ونشر ترامب تدوينة عبر حسابه في تطبيقه الخاص "تروث" للتواصل الاجتماعي، تناقلتها وسائل الإعلام بكثافة، اتهم فيها بايدن ونجله هانتر بالمسؤولية عن وجود الكوكايين.

وقال متسائلاً: "هل يعتقد أي شخص حقاً أن الكوكايين الموجود في الجناح الغربي للبيت الأبيض، القريب جداً من المكتب البيضاوي، مخصص لاستخدام أي شخص آخر غير هانتر وجو بايدن؟