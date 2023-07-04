واشنطن بوست: العثور على كوكايين في البيت الأبيض

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الإطفاء في واشنطن حددت أن مسحوقا أبيض عُثر عليه داخل البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الأحد، وأدى إلى إغلاق جزء من المجمع الرئاسي مؤقتا، هو مادة الكوكايين.

وأكدت الخدمة السرية بالولايات المتحدة لرويترز العثور على "مادة مجهولة" أدت إلى إغلاق جزء من البيت الأبيض، لكنها أحالت أسئلة أخرى إلى إدارة الإطفاء التي رفضت التعليق.

وقال متحدث باسم الخدمة السرية في بيان عبر البريد الإلكتروني "مساء يوم الأحد، أُغلق مجمع البيت الأبيض احترازيا بينما كانت عناصر من الخدمة السرية تفحص مادة مجهولة عُثر عليها داخل منطقة عمل".