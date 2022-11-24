تركيا أبلغت روسيا إنها ستستمر في الرد على الهجمات من شمال سوريا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لنظيره الروسي في اتصال هاتفي اليوم الخميس إن أنقرة ستواصل الرد على الهجمات التي تنطلق من شمال سوريا، بعد أن طلبت موسكو من أنقرة تجنب هجوم واسع النطاق في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن أكار أبلغ نظيره الروسي سيرجي شويجو أن "أولوية تركيا هي درء التهديدات الإرهابية (من شمال سوريا) بشكل دائم" ، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات السابقة بشأن هذه القضية.