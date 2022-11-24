روسيا تواصل "شل" طاقة أوكرانيا.. وأكراد سوريا يستغيثون بأمريكا

وأشارت إلى أن الهجمات الروسية الأخيرة جاءت تزامنًا مع تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يعتبر روسيا "دولة راعية للإرهاب"، إذ قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي "يجب عزل روسيا على جميع المستويات ومحاسبتها من أجل إنهاء سياستها طويلة الأمد للإرهاب في أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم".

وقالت الصحيفة، إن "الضربات تعد جزءًا من إستراتيجية روسية لاستهداف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا لضرب الطاقة والإمدادات الأخرى مع حلول فصل الشتاء، وهو تكتيك يقول المحللون إنه يهدف إلى تآكل مرونة الأوكرانيين في الوقت الذي يحاول فيه الكرملين استعادة زمام المبادرة في ساحة المعركة".

وأضافت أن "كثافة الضربات في الأسابيع الأخيرة قد أضرت بمخزونات الصواريخ الروسية، إذ يقول المحللون إن موسكو تستهلك المعدات والذخيرة والأسلحة بمعدلات أثارت تساؤلات حول مدى فاعلية ومدة استمرار حربها ضد أوكرانيا".

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الولايات المتحدة عمدت إلى دعم الدفاعات الجوية الأوكرانية، إذ أرسلت شحنة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 400 مليون دولار، وذلك بهدف إحباط موجات من الصواريخ الروسية التي تقصف البنية التحتية لأوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة، أن دفعة المساعدات الأخيرة من المعدات العسكرية تشمل ذخيرة للدفاعات الجوية والمدفعية بعيدة المدى، و150 رشاشًا ثقيلًا مدعومًا بنظام حراري خاص للمساعدة في إسقاط الطائرات دون طيار ذاتية التدمير، بالإضافة إلى ذخيرة لنظام دفاع جوي يُعرف باسم نظام "ناسامز".

وقالت إنه يمكن لنظام "ناسامز" إسقاط الطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات النفاثة وصواريخ الكروز.

وأشارت إلى أنه تم نشر نظامين، إلى جانب أطقم أوكرانية دربتها النرويج، في القتال في وقت سابق من الشهر الجاري.

كما تشمل حزمة المساعدات الأمريكية، والتي ترفع القيمة الإجمالية للأسلحة والمعدات التي تم إرسالها إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي إلى أكثر من 19 مليار دولار، ذخيرة لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس).

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن حزمة الأسلحة الأمريكية، وفقًا لـ"نيويورك تايمز"، 200 طلقة مدفعية دقيقة التوجيه عيار 155 ملم، وأكثر من 200 مولد كهربائي، وأكثر من 250 مركبة، و10 آلاف قذيفة هاون عيار 120 ملم، و20 مليون طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة.

أكراد سوريا يستغيثون

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن جيبًا مدعومًا من الولايات المتحدة في شمال شرق البلاد يستعد لهجوم بري جديد من قبل القوات التركية، إذ دعا القائد الأعلى للمنطقة واشنطن لبذل المزيد لمنع التوغل التركي المرتقب.

وشنت تركيا ضربات جوية بطائرات مسيرة وأخرى بالمدفعية على بلدات ومدن شمال شرق سوريا لليوم الرابع، حيث قتل نحو 18 مدنيًّا و3 جنود، بحسب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من واشنطن في المنطقة.

وقالت الصحيفة، إن الهجمات التركية الأخيرة قد تسببت في موجات من الخوف في منطقة ليست غريبة على تهديدات جارتها.

وأشارت إلى أن أنقرة قاتلت المسلحين الأكراد في الداخل منذ عقود، كما إنها تنظر إلى "قسد" على أنها تهديد لأمنها القومي.

وكانت آخر مرة غزت فيها القوات التركية الجيب السوري في عام 2019، بعدما حصل الرئيس رجب طيب أردوغان، على الضوء الأخضر من نظيره الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب.