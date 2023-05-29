بدء محاكمة صحفية إيرانية غطّت وفاة مهسا أميني
بدأت الإثنين محاكمة الصحفية الإيرانية إلهه محمدي التي أوقفت بعد تغطية وفاة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر، حسب ما أفاد به محاميها.
ومثلت إلهه محمدي (36 عاما) أمام محكمة في طهران في الجلسة الأولى لمحاكمتها التي أقيمت خلف أبواب مغلقة.
وقال محاميها شهاب ميرلوحي إن الجلسة كانت "إيجابية" بدون أن يذكر تفاصيل، وأوضح لوكالة فرانس برس أن موعد الجلسة المقبلة "سيعلن لاحقا".
ومحمدي، الصحفية في صحيفة "هم مهين" اليومية، هي واحدة من صحفيتين أودعتا السجن على خلفية تغطيتهما وفاة أميني بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في البلاد.
وأوقفت في أيلول/سبتمبر بعدما غطت مراسم تشييع أميني في مسقطها مدينة سقز في محافظة كردستان بغرب إيران، والتي شهدت تحركات احتجاجية كبيرة.
وكانت زميلتها المصورة في "شرق" نيلوفر حامدي (30 عاما) أوقفت قبل أيام من ذلك بعدما زارت المستشفى حيث كانت ترقد أميني في غيبوبة بعد توقيفها.
وكانت السلطة القضائية أفادت الأسبوع الماضي أن محاكمة هذه الصحفية ستبدأ الثلاثاء.
ووجهت إلى الصحفيتين في 8 تشرين الثاني/نوفمبر تهمتي "الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية و"التأمر للعمل ضد الأمن القومي"، وهما تهمتان قد تصل عقوبتهما إلى الإعدام.
وقُتل المئات، بمن فيهم أفراد من قوات الأمن، وإيقاف الآلاف خلال التظاهرات التي نظمت في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر قبل أن تتراجع حدتها، وأعدم سبعة رجال لمشاركتهم في هذا التحرك.