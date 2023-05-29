بدء محاكمة صحفية إيرانية غطّت وفاة مهسا أميني

بدأت الإثنين محاكمة الصحفية الإيرانية إلهه محمدي التي أوقفت بعد تغطية وفاة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر، حسب ما أفاد به محاميها.

ومثلت إلهه محمدي (36 عاما) أمام محكمة في طهران في الجلسة الأولى لمحاكمتها التي أقيمت خلف أبواب مغلقة.

وقال محاميها شهاب ميرلوحي إن الجلسة كانت "إيجابية" بدون أن يذكر تفاصيل، وأوضح لوكالة فرانس برس أن موعد الجلسة المقبلة "سيعلن لاحقا".

ومحمدي، الصحفية في صحيفة "هم مهين" اليومية، هي واحدة من صحفيتين أودعتا السجن على خلفية تغطيتهما وفاة أميني بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في البلاد.