إيران.. شكوى ضد محامي عائلة مهسا أميني بتهمة "الدعاية ضد النظام"

وبحسب المنظمة، فإن محامي عائلة مهسا أميني اتهمه الفرع الثاني لمكتب المدعي العام والثوري في طهران، بـ "الدعاية ضد النظام"، مشيرة إلى أن المحامي نيكبخت تم الإفراج عنه مؤقتًا بكفالة حتى جلسة المحكمة.

وقال مصدر مطلع في مقابلة مع شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، إن "نيكبخت اتهم بالدعاية ضد النظام بسبب إجراء مقابلات مع وسائل إعلام خارج إيران".

وبحسب هذا المصدر، فإن من بين الاتهامات الموجهة إلى صالح "إجراء مقابلات وتقديم معلومات حول قضية موكلين سابقين وحاليين، بمن فيهم لقمان وزانيار مرادي، وعائلة أفكاري ومهسا أميني".

ويأتي الاستدعاء ورفع الدعوى ضد صالح نيكبخت، محامي عائلة مهسا أميني، بعد ستة أشهر من مقتل مهسا في أثناء احتجازها من قبل دورية إرشاد في منتصف أيلول/ سبتمبر 2022، بسبب عدم التزامها بالقوانين الصارمة لارتداء الحجاب.