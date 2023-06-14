أردوغان: ليس من مبادئ تركيا التمييز بين الشرق والغرب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه ليس من مبادئ تركيا التمييز بين الشرق والغرب.

وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من أذربيجان، أن تركيا ستبقى قريبة من الدول الغربية وعلى المسافة ذاتها من الشرق الأوسط، مؤكدًا اهتمام تركيا الآن بمواصلة تطبيع علاقاتها مع العالم كله، والتي تحافظ عليها الآن بطريقة مريحة ومبدئية، حسب قوله.