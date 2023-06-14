أردوغان: ليس من مبادئ تركيا التمييز بين الشرق والغرب
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه ليس من مبادئ تركيا التمييز بين الشرق والغرب.
وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من أذربيجان، أن تركيا ستبقى قريبة من الدول الغربية وعلى المسافة ذاتها من الشرق الأوسط، مؤكدًا اهتمام تركيا الآن بمواصلة تطبيع علاقاتها مع العالم كله، والتي تحافظ عليها الآن بطريقة مريحة ومبدئية، حسب قوله.
وتابع: "نأمل أن نأخذ زمام المبادرة من خلال الحوار والدبلوماسية باعتبارهما أولوية، وأن نفعل كل ما هو ضروري لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره".
في سياق آخر، قال أردوغان إن بلاده "لا يمكنها الموافقة على عضوية في الناتو قبل إيجاد حلّ لمسألة مكافحة الإرهاب".
وأوضح أنه في الوقت الذي كان يتحدث فيه مع أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، حول ملف السويد، كان "الإرهابيون يتظاهرون في شوارع السويد مرة أخرى"، على حد قوله.