أردوغان يرسل من أذربيجان رسالة إلى أرمينيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لفتح قنصلية في مدينة شوشا بأذربيجان، معتبرًا أنها ستكون رسالة إلى أرمينيا.

جاء ذلك، خلال زيارة أردوغان إلى باكو في ثاني جولة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسًا، التقى خلالها نظيره الأذري إلهام علييف وعقدا مؤتمرًا صحفيًا.

وأشار إلى أن "خطوة فتح القنصلية ستكون رسالة للعالم بأسره، وخاصة لأرمينيا"، مؤكدًا أن "تركيا وأذربيجان تربطهما علاقات قوية، تحت شعار دولتين وشعب واحد، وسيواصلان العمل على تعزيزعلاقتها أكثر".

من جانب آخر، قال إلهام علييف، إن "افتتاح ممر زانجيزور بين تركيا وأذربيجان مرورًا بأرمينيا، هو أمر حتمي وسنكثف جهودنا في هذا الصدد".

وأكد أن "البلدين سيواصلان اتخاذ المواقف المشتركة في السياسة الخارجية".

يشار إلى أن العلاقة بين تركيا وأرمينيا تسودها القطيعة منذ عقود، على خلفية اتهامات يريفان للدولة العثمانية بارتكاب إبادة بحق الأرمن العام 1915.

وتدعم تركيا باكو كذلك في نزاعها مع يريفان حول إقليم قرة باغ الحدودي.