ارتفاع حوادث الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية بأمريكا منذ بدء حرب غزة

ذكرت جماعتان، الأربعاء، أن حوادث معاداة السامية والإسلاموفوبيا (رهاب الإسلام)، بما في ذلك الاعتداءات العنيفة والمضايقات عبر الإنترنت، ارتفعت في الولايات المتحدة منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) إنه تلقى 774 شكوى بشأن حوادث مدفوعة بالإسلاموفوبيا والتحيز ضد الفلسطينيين والعرب في الفترة من السابع من هذا الشهر حتى الثلاثاء.

وأوضح أن هذا هو أعلى معدل منذ 2015، ويعادل الرقم ثلاثة أمثال متوسط عدد الشكاوى لعام 2022 تقريبًا مقارنة مع الفترة نفسها.

فيما قالت رابطة مكافحة التشهير إن بياناتها الأولية أظهرت ارتفاعًا بنسبة 388% في حوادث معاداة السامية في الولايات المتحدة في الفترة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول حتى الاثنين مقارنة بالعام السابق، وأبلغت عن 312 حادثة من بينها المضايقات والتخريب والاعتداء، وأن نحو 190 منها مرتبطة بشكل مباشر بالحرب بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأشار مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية إلى تعرّض فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا للاعتداء في بروكلين إلى جانب تهديدات بالقتل تلقاها إمام مسجد، وقتل طفل مسلم عمره ستة أعوام طعنًا في إلينوي، وقالت السلطات الأمريكية إن الجاني استهدفه لأنه أمريكي من أصل فلسطيني.