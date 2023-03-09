الرئيس الإسرائيلي يدعو نتنياهو إلى التراجع عن التعديلات القضائية
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، إنه يتعين على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أن تتخلى عن التشريع المقترح لإصلاح القضاء"، وأن "تتبنى في المقابل نموذجا يحظى بدعم وطني واسع".
وأثار اقتراح الحكومة احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل، ويقوم هرتسوغ بجهود وساطة بين الجانبين.
هناك اتفاقات بخصوص معظم القضايا، نعم ليس كلها لكن غالبيتها العظمى، يقينا تكفي للتخلي عن التشريع المقترح حاليا وإحلال خطة مختلفة متفق عليها محل للمناقشة
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
وأضاف الرئيس في كلمة بثها التلفزيون: "هناك اتفاقات بخصوص معظم القضايا، نعم ليس كلها لكن غالبيتها العظمى، يقينا تكفي للتخلي عن التشريع المقترح حاليا وإحلال خطة مختلفة متفق عليها محل للمناقشة".