الرئيس الإسرائيلي يدعو نتنياهو إلى التراجع عن التعديلات القضائية

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، إنه يتعين على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أن تتخلى عن التشريع المقترح لإصلاح القضاء"، وأن "تتبنى في المقابل نموذجا يحظى بدعم وطني واسع".

وأثار اقتراح الحكومة احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل، ويقوم هرتسوغ بجهود وساطة بين الجانبين.