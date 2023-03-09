زيارة أوستن لإسرائيل.. لقاء "محرج" مع نتنياهو ورسالة من بايدن بشأن "إصلاح القضاء"

شهدت الزيارة السريعة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، اليوم الخميس، لقاءً وصفته وسائل إعلام بـ "المحرج" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ بسبب الاحتجاجات المناهضة لخطة "إصلاح القضاء".

وسلم أوستن نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت رسالة من الرئيس جو بايدن لحكومة نتنياهو بشأن خطة إصلاح القضاء، التي يروج لها وزير العدل ياريف ليفين، طالب فيها الحكومة الإسرائيلية تقديم تنازلات بالخطة.

وجاءت زيارة الوزير الأمريكي بالتزامن مع احتجاجات واسعة واضطرابات غير مسبوقة في إسرائيل؛ بسبب الخطة القضائية، حيث عقد اجتماعات منفصلة مع غالانت ونتنياهو، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.

لقاء محرج

ووصف موقع "والا" العبري لقاء وزير الدفاع الأمريكي برئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي عقد بالقرب من مطار بن غوريون في تل أبيب، بـ"المحرج"، خاصة وأنه يأتي بالتزامن مع مظاهرات في محيط المطار.

وقال الموقع العبري إن "زيارة أوستن السريعة لإسرائيل تزامنت مع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد خطة الحكومة القضائية"، مشيراً إلى أن اللقاء تم عقده في مجمع صناعة الطيران بالقرب من مطار بن غوريون.

وأضاف: "اللقاء بين أوستن ونتنياهو تحول لحدث محرج للغاية، حيث واجه رئيس الوزراء صعوبة في الوصول إلى تل أبيب، واضطر لاستخدام التدريبات الخادعة لوحدة الأمن الشخصي وطائرة هليكوبتر تابعة للشرطة".