زيارة أوستن لإسرائيل.. لقاء "محرج" مع نتنياهو ورسالة من بايدن بشأن "إصلاح القضاء"
شهدت الزيارة السريعة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، اليوم الخميس، لقاءً وصفته وسائل إعلام بـ "المحرج" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ بسبب الاحتجاجات المناهضة لخطة "إصلاح القضاء".
وسلم أوستن نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت رسالة من الرئيس جو بايدن لحكومة نتنياهو بشأن خطة إصلاح القضاء، التي يروج لها وزير العدل ياريف ليفين، طالب فيها الحكومة الإسرائيلية تقديم تنازلات بالخطة.
وجاءت زيارة الوزير الأمريكي بالتزامن مع احتجاجات واسعة واضطرابات غير مسبوقة في إسرائيل؛ بسبب الخطة القضائية، حيث عقد اجتماعات منفصلة مع غالانت ونتنياهو، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.
لقاء محرج
ووصف موقع "والا" العبري لقاء وزير الدفاع الأمريكي برئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي عقد بالقرب من مطار بن غوريون في تل أبيب، بـ"المحرج"، خاصة وأنه يأتي بالتزامن مع مظاهرات في محيط المطار.
وقال الموقع العبري إن "زيارة أوستن السريعة لإسرائيل تزامنت مع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد خطة الحكومة القضائية"، مشيراً إلى أن اللقاء تم عقده في مجمع صناعة الطيران بالقرب من مطار بن غوريون.
وأضاف: "اللقاء بين أوستن ونتنياهو تحول لحدث محرج للغاية، حيث واجه رئيس الوزراء صعوبة في الوصول إلى تل أبيب، واضطر لاستخدام التدريبات الخادعة لوحدة الأمن الشخصي وطائرة هليكوبتر تابعة للشرطة".
وتابع الموقع العبري: "الموضوعان الرئيسيان في لقاء نتنياهو وأوستن كانا البرنامج النووي الإيراني والتدهور المستمر للوضع الأمني في الضفة الغربية.. أوستن حث خلال الاجتماع نتنياهو على اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع الأمني ووقف التصعيد".
وقال أوستن لنتنياهو: "على إسرائيل والفلسطينيين تنفيذ الالتزامات التي قدموها للولايات المتحدة والأردن ومصر في قمة العقبة.. يجب وقف الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين"، بحسب الموقع.
وأضاف الموقع: "أوستن ونتنياهو اتفقا على زيادة التعاون فيما يتعلق بالملف الإيراني، كما أكد أوستن أن الولايات المتحدة ملتزمة بعدم السماح لإيران مطلقًا بامتلاك أسلحة نووية".
رسالة بايدن
وفي السياق، أكدت القناة السابعة العبرية أن الوزير الأمريكي نقل رسالة من جو بايدن، أكد فيها أنه "يتوقع تقديم تنازلات بالخطة القضائية لائتلاف نتنياهو، وأن يكون هناك إجماع إسرائيلي على التغييرات بالنظام القضائي".
وقال بايدن في رسالته لحكومة نتنياهو: "العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتعدى المصالح، ومرتبطة بالقيم المشتركة للديمقراطية والحرية وسيادة القانون.. هذه القيم ضرورية".
وحسب القناة العبرية، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي رد بالقول إن "الديمقراطية الإسرائيلية مبنية على مؤسسات قوية، بما في ذلك محكمة مستقلة".
وأشارت القناة إلى أن "وزير الدفاع الأمريكي عبر عن قلقه من عنف المستوطنين"، فيما رد عليه غالانت قائلاً: "إن إسرائيل تسعى إلى الاستقرار مع الفلسطينيين".