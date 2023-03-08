تحذير لنتنياهو.. توجيهات بن غفير بالقدس الشرقية ستؤدي لانتفاضة فلسطينية ثالثة

وأكد كبار الضباط، في رسالتهم، أنه "منذ زمن بعيد قامت الشرطة بإجراءات مغايرة تماما لتوجيهات بن غفير، وذلك بتخفيض نشاطها خلال شهر رمضان. لكن زيادة الإجراءات دافع قوي لانتفاضة جديدة".

وأوضحت القناة العبرية، أن "عددا من كبار الضباط الذين يخدمون حاليا في جهاز الشرطة الإسرائيلية يؤيدون هذا الرأي وأطلقوا التحذيرات ذاتها".

وأشارت إلى أن "مجموعة من الضباط المتقاعدين قرروا الانضمام إلى الاحتجاجات التي يتم تنظيمها في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو، وذلك من أجل المطالبة بإنقاذ الشرطة من سياسات وزير الأمن القومي".

وتعليقا على ذلك، قال بن غفير، إن "بعض الأشخاص الذين وجهوا الرسالة لرئيس الوزراء هم أنفسهم من أساءوا إلى الشرطة ووضعوها في موقف صعب"، وفق القناة العبرية.

وأضاف: "أقوم اليوم بإصلاح كل الأضرار الجسيمة التي أحدثوها. أرادوا شرطة سياسية، وأنا أريد شرطة محترفة".