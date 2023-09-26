نزوح ومخاوف من تطهير عرقي.. تحولات جوهرية في قرة باغ

أثارت التحولات الأخيرة على الأرض في إقليم ناغورنو قرة باغ أسئلة حول مستقبل الإقليم، والتحولات في العلاقة بين روسيا وأرمينيا، إضافة إلى مخاوف الأرمن من "التطهير العرقي".

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أشارت في تقرير لها إلى أن أرمينيا اعتمدت لسنوات عديدة على علاقاتها الوثيقة مع روسيا لتكون بمثابة منطقة عازلة ضد أذربيجان ولضمان الاستقلال الفعلي للأرمن في ناغورنو قرة باغ.

وفي إشارة إلى التحول في الموقف الروسي ذكر التقرير أن قوات حفظ السلام الروسية "وقفت جانبًا"، في وقت سابق من هذا العام، عندما قامت أذربيجان بقطع الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى ناغورنو قرة باغ، كما لم تفعل الكثير لإحباط العملية العسكرية الساحقة التي جرت الأسبوع الماضي.