روسيا تنتقد وصف أرمينيا لقواتها في قرة باغ بـ"الشاهد الصامت"

ونقل موقع (هيتك) الإخباري الأرميني أمس الخميس عن باشينيان قوله، إن قوات حفظ السلام الروسية "أصبحت شاهدا صامتا على إفراغ ناجورنو قرة باغ من سكانها" إثر إخفاقها في إعادة فتح الطريق.

وقال باشينيان، إذا كانت القوات الروسية غير قادرة على ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة، فعليها إفساح المجال أمام بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، "نعتبر أي انتقادات علنية واستفزازات لقواتنا لحفظ السلام أمرا غير مقبول وسلوكا متعمدا يُلحق ضررا ملموسا بعملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان".

وناجورنو قرة باغ معترف به دوليا على أنه جزء من أذربيجان، لكن معظم سكانه من أصل أرمني وخرج عن سيطرة باكو في حرب في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، في الوقت الذي كان يشهد تفكك الاتحاد السوفيتي.

وفي عام 2020، استعادت أذربيجان أراضي داخل الجيب وحوله بعد حرب ثانية انتهت بوقف لإطلاق النار بوساطة روسية، وانتشرت قوات حفظ السلام على طول ممر لاتشين، الذي أصبح الطريق الوحيد لدخول ناجورنو قرة باغ والخروج منها.