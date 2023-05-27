أردوغان يحث الناخبين على المشاركة في جولة الإعادة وأوغلو يعتبرها "المخرج الأخير"

وأظهرت الجولة الأولى التي جرت في 14 أيار مايو، تفوق أردوغان على كليتشدار أوغلو، وحصل حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية بزعامة أردوغان وحلفاؤه على أغلبية برلمانية في التصويت الأولي.

وفي خطاب أمام حشد من مؤيديه الملوحين بالأعلام في منطقة بيكوز في إسطنبول خلال تجمع انتخابي أخير، طلب أردوغان من الناخبين التوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع.

وقال: "هل سنركض إلى صناديق الاقتراع غدا؟ هل سنُدلي بأصواتنا في الساعات الأولى من الصباح؟ لن نخسر أي شخص أدلى بصوته في الجولة الأولى"، بينما رد مناصروه بحماس "نعم".

وأضاف: "سنشجع الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الذهاب (إلى صندوق الاقتراع في الجولة الأولى)، هل سنكمل العمل الذي لم ننته منه في 14 مايو بأغلبية ساحقة من خلال توسيع الفجوة غدا؟"

حفرة مظلمة

قال كليجدار أوغلو، المدعوم من تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب، إنه يجب على كل من يحب تركيا أن يدلي بصوته في جولة الإعادة.

وقال على تويتر: "إذا كنت تريد ذلك حقا، فسنخرج جميعا من هذه الحفرة المظلمة معا.. أنا أخاطب جميع أفراد شعبنا بغض النظر عن وجهة نظرهم أو أسلوب حياتهم، هذا هو المخرج الأخير، كل من يحب وطنه يجب أن يذهب إلى صندوق الاقتراع!"