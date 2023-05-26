استعدادا لدورة حاسمة من انتخابات الرئاسة.. نهاية حملة مريرة في تركيا

تستعد تركيا لدورة ثانية غير مسبوقة من الانتخابات الرئاسية، الأحد المقبل، لاختيار رئيسها في ختام حملة مريرة مليئة بالوعود التي أطلقها المرشحان، إن كان ضد الأكراد أو اللاجئين السوريين.

وفي هذه المواجهة الجديدة، ينطلق الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان بتقدم خمس نقاط (49,5%) من الدورة الأولى و2,5 مليون صوت على منافسه مرشح تحالف واسع للمعارضة كمال كيليتشدار أوغلو (اجتماعي- ديمقراطي) الذي نال 45%.

وتظهر آخر استطلاعات الرأي- التي لم تصدق توقعاتها في الدورة الأولى- أن أردوغان يتقدم على منافسه بفارق خمس نقاط أيضا هذه المرة.