قانون الهجرة الجديد قبلة الموت لمارين لوبان

في تحول مفاجئ للأحداث أمس الثلاثاء، أعلنت رئيسة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، أن أعضاء التجمع سيدعمون في النهاية مشروع قانون الهجرة الذي اقترحته الحكومة الفرنسية.

وقالت صحيفة "لوموند" إن هذه الخطوة غير المتوقعة تركت أنصار الرئيس إيمانويل ماكرون في حرج شديد، حيث أشار الحزب اليميني المتطرف في البداية إلى نيته التصويت ضد مشروع القانون.

ودافعت لوبان عن هذا التراجع، واصفة إياه بأنه "انتصار أيديولوجي"، وفق الصحيفة.

وأكدت أن إدراج شكل من أشكال "التفضيل الوطني" في القانون الفرنسي يؤكد صحة أحد مطالبهم الأكثر رمزية.

وأوضحت الصحيفة أن حزب الجبهة الوطنية يرى أن إدراج الحكومة "للتفضيل الوطني" في مشروع القانون هو بمثابة اعتراف بالاختلاف في الحقوق بين المواطنين الفرنسيين والأجانب المقيمين بشكل قانوني، مبينة أن مثل هذه الفروق موجودة بالفعل فيما يتعلق بالحصول على بعض المهن والمزايا الاجتماعية.

كما يرى حزب الجبهة الوطنية أن هذا المبدأ يمتد، في انتظار رأي المجلس الدستوري، إلى مزايا أخرى غير قائمة على الاشتراكات، وفق "لوموند".

وقالت الصحيفة إن لوبان شددت على أن هذا الاعتراف بالمبدأ يبرر دفاعهم عن الأولوية الوطنية.

وتتوافق هذه الخطوة أيضًا مع أيديولوجية جان إيف لو جالو، وهو منظّر الهوية الذي رحب بالقبول المتأخر لـ"التفضيل الوطني"، مشيرًا إلى أن المفاهيم التي كانت تعد في السابق غير قابلة للمس، يتم الآن إعادة النظر فيها في ضوء الحقائق المتغيرة، بحسب الصحيفة.