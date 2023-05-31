إصابة 4 أشخاص بقصف أوكراني لبلدة حدودية مع روسيا
قال حاكم منطقة حدودية في روسيا اليوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية قصفت بلدة بالقرب من الحدود للمرة الثالثة في غضون أسبوع؛ ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وإلحاق أضرار ببنايات واشتعال مركبات.
وأضاف فيتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة "بيلجورود" في بيان نشره على تطبيق تيليجرام، أن شخصين نُقلا إلى مستشفى نتيجة القصف المدفعي الذي استهدف بلدة "شيبيكينو".
وتابع قائلًا إن القصف حطم نوافذ وألحق أضرارًا بسطح بناية سكنية مؤلفة من 8 طوابق إضافة إلى 4 منازل ومدرسة ومنشآت أخرى.
وقال جلادكوف يوم الاثنين إن منشأتين صناعيتين في البلدة تعرضتا للقصف. ويوم السبت، ذكر أنه تعرَّض لنيران مدفعية لدى محاولته دخول البلدة التي لا تبعد سوى نحو 7 كيلومترات إلى الشمال من الحدود مع أوكرانيا.
وتعرَّضت منطقة "بيلجورود" الروسية المحاذية لمنطقة "خاركيف" الأوكرانية لهجمات متزايدة من قوات كييف في الأشهر القليلة الماضية.
ولم يصدر بعد تعليق من أوكرانيا على القصف الأخير، لكنها لا تعلن مسؤوليتها قط عن هجمات داخل روسيا أو داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا.
وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب الدائرة منذ 15 شهرًا والتي بدأتها روسيا في فبراير/ شباط 2022.