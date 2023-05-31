إصابة 4 أشخاص بقصف أوكراني لبلدة حدودية مع روسيا

قال حاكم منطقة حدودية في روسيا اليوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية قصفت بلدة بالقرب من الحدود للمرة الثالثة في غضون أسبوع؛ ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وإلحاق أضرار ببنايات واشتعال مركبات.

وأضاف فيتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة "بيلجورود" في بيان نشره على تطبيق تيليجرام، أن شخصين نُقلا إلى مستشفى نتيجة القصف المدفعي الذي استهدف بلدة "شيبيكينو".

وتابع قائلًا إن القصف حطم نوافذ وألحق أضرارًا بسطح بناية سكنية مؤلفة من 8 طوابق إضافة إلى 4 منازل ومدرسة ومنشآت أخرى.

وقال جلادكوف يوم الاثنين إن منشأتين صناعيتين في البلدة تعرضتا للقصف. ويوم السبت، ذكر أنه تعرَّض لنيران مدفعية لدى محاولته دخول البلدة التي لا تبعد سوى نحو 7 كيلومترات إلى الشمال من الحدود مع أوكرانيا.