الكرملين يعلق على استخدام عتاد عسكري غربي في توغل بيلغورود

قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن التقارير التي تفيد بأن مسلحين موالين لأوكرانيا عبروا الحدود إلى روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، استخدموا معدات عسكرية غربية الصنع تتوافق مع تورط الغرب المتزايد في الحرب بأوكرانيا.

وذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن تلقي القوات المسلحة الأوكرانية المزيد من المعدات من الغرب ليس سرا.

وأعلن الجيش الروسي أمس الثلاثاء، أنه تصدى للمسلحين الذين هاجموا منطقة بيلغورود الحدودية الروسية بمركبات مدرعة في اليوم السابق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 من "القوميين الأوكرانيين" وأجبر من تبقوا على الانسحاب إلى أوكرانيا.

وأظهرت صور لعدد من المركبات المدمرة بثتها وسائل إعلام رسمية روسية معدات عسكرية أمريكية الصنع.