يونيسف: وفيات الأطفال في غزة مرشحة للزيادة السريعة

حذَّرت الأمم المتحدة، الأحد، من أن وفيات الأطفال ستزداد بسرعة في غزة، إذا لم يتم إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية على الفور؛ ما يزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية بشأن الأوضاع الإنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وبحسب صحيفة "ذا هيل"، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة الأطفال التابعة للأمم المتحدة (يونيسف) أديل خضر: "إن العديد من حالات وفاة الأطفال المبلغ عنها في غزة "من صنع الإنسان ويمكن التنبؤ بها ويمكن منعها تمامًا".

وذكرت في بيان لها: "إن النقص الواسع النطاق في التغذية والمياه الصالحة للشرب والخدمات الطبية، وهو نتيجة مباشرة لعوائق الوصول والمخاطر المتعددة التي تواجه عمليات الأمم المتحدة الإنسانية، يؤثر على الأطفال والأمهات، ويعيق قدرتهن على إرضاع أطفالهن، خاصة في شمال قطاع غزة"."يعاني الناس من الجوع والإرهاق والصدمة. الكثير منهم يتشبثون بالحياة".

وزادت إدارة بايدن من الضغط على الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة بشأن المساعدات الإنسانية، حيث أطلقت حملة إنزال جوي في غزة لإيصال المساعدات وكثفت من تصريحاتها المنتقدة للحكومة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، حثت نائبة الرئيس كامالا هاريس الحكومة الإسرائيلية على زيادة تسليم المساعدات وسط "الكارثة الإنسانية"، قائلةً إنه "لا توجد أعذار".

وقالت خضر، إن الوضع أكثر سوءًا في شمال غزة، حيث استمر القتال لأطول فترة، حيث تقل إمكانية الوصول إلى المساعدات. وقالت إن نحو 16 في المئة من الأطفال ظهرت عليهم علامات سوء التغذية في دراسة أجريت في يناير/كانون الثاني.

وقالت: "لقد حذرت اليونيسف منذ أكتوبر/تشرين الأول من أن عدد القتلى في غزة سيزداد أضعافًا مضاعفة إذا ما ظهرت أزمة إنسانية وتركت لتتفاقم. "لقد ازداد الوضع سوءًا، ونتيجة لذلك، حذَّرنا الأسبوع الماضي من أن انفجارًا في وفيات الأطفال كان وشيكًا إذا لم يتم حل أزمة التغذية المتفاقمة."

وأضافت: "أما الآن، فإن وفيات الأطفال التي كنا نخشاها قد حلت، ومن المرجح أن تزداد بسرعة ما لم تنتهِ الحرب ويتم حل العقبات التي تعترض الإغاثة الإنسانية على الفور".

وقد دعم الرئيس بايدن وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في الحرب للسماح بتدفق المساعدات الضرورية إلى غزة. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إطار عمل وقف إطلاق النار المقترح يوم السبت، في إشارة إلى إحراز تقدم في المفاوضات المتوترة.

ومن المقرر أن تجتمع هاريس مع وزير الخارجية الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وأفادت التقارير بأن الاجتماع المقرر عقده يثير حفيظة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يأذن بالزيارة، وفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.