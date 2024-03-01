بلا طعام أو دواء.. أطفال يواجهون "تحالف المصائب" في غزة

تقيم الفلسطينية وفاء البلبيسي في مدرسة شمالي قطاع غزة، ولا تستطيع توفير الطعام والدواء لأطفالها الذين يعانون من أمراض ذهنية، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية ومنع وصول المساعدات لمناطق شمالي القطاع.

وتجد البلبيسي نفسها محاصرة داخل غرفة محترقة في المدرسة، بعد تعرضها لقصف إسرائيلي سابق، فلا بديل آخر لديها يمكنها النزوح إليه، مع استمرار الحرب المدمرة على غزة.

ويعاني أبناء البلبيسي الثلاثة من أمراض ذهنية، فيما يعاني أحدهم من زيادة في الشحنات الكهربائية في الدماغ، ويتناولون علاجًا مخصصًا لحالتهم، وفق قولها.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن البلبيسي قولها بصوت مختنق: "أطفالي يعانون، ولا مكان آمن لنا للجوء إليه، مراكز الإيواء في المدارس لم تعد تستطيع استيعابنا، وأسعار المواد الغذائية المرتفعة جعلت الحصول على الطعام أمرًا شاقًا".

ويعاني نجلها ‏إسلام من حساسية غريبة جدًا تتسبب بظهور بقع زرقاء على الجلد، ولا تختفي إلا بتناول أطعمة معينة وأدوية خاصة مفقودة حاليًا.

وتشير الأم إلى النقص الحاد في الغذاء والدواء، مع تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني في القطاع، مؤكدةً أنها لا تستطيع الحصول على إمدادات غذائية كافية، بسبب الأسعار الباهظة، وعليه تحاول إطعام أطفالها بوجبة واحدة يوميًا.

وتبين البلبيسي أن "معظم الأغذية فقدت من الأسواق كالأرز والطحين، لذلك اضطررنا لأكل العلف المخصص للحيوانات، إلى جانب انقطاع حفاضات الأطفال".

ويواجه آلاف الفلسطينيين في شمال غزة خطر الجوع والعطش، لاسيما الأطفال، حيث تمنع إسرائيل وصول المساعدات إلى هذه المنطقة في إطار الحرب التي تشنها على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.