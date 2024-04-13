إسرائيل: إيران ستتحمل عواقب عملية القرصنة في "هرمز"
أعلنت إسرائيل أن إيران نفذت عملية قرصنة ضد سفينة شحن مرتبطة بها في مضيق هرمز، مطالبة بفرض عقوبات على طهران، لانتهاك القانون الدولي، ومحملة إياها عواقب تصعيد العنف في المنطقة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله اليوم السبت، أن طهران نفذت عملية قرصنة، ويجب فرض عقوبات عليها.
وأضاف كاتس، أن "نظام آية الله خامنئي هو نظام إجرامي يدعم جرائم حركة حماس، وينفذ الآن عملية قرصنة في انتهاك للقانون الدولي".
وتابع: "أدعو الاتحاد الأوروبي والعالم الحر، إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على إيران على الفور".
من جانبه، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اليوم السبت، إن إيران ستتحمل العواقب في حال تصعيدها للعنف في المنطقة.
ونقلت "رويترز" عن هاغاري قوله في بيان: "إيران ستتحمل العواقب في حال اختيارها المزيد من التصعيد.. إسرائيل في حالة تأهب قصوى.. رفعنا استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر.. مستعدون أيضًا للرد".
وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، قد أفادت في وقت سابق، اليوم السبت، بأن وحدة من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري اختطفت سفينة شحن في مضيق هرمز "مرتبطة بالكيان الصهيوني"، حسب وصفها.