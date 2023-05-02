الأمم المتحدة: المجتمع الدولي قلق حيال الاستقرار في أفغانستان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن المجتمع الدولي قلق حيال الاستقرار في أفغانستان.

يأتي التحذير، الذي يشير إلى مشكلات منها "الإرهاب" والإقصاء، بمن في ذلك للنساء والفتيات، وانتشار تجارة المخدرات، بعد اجتماع أجرته الأمم المتحدة في الدوحة.

وأضاف غوتيريش أن "الوضع في أفغانستان هو أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم، وإنه سيجتمع مع طالبان عندما تحين اللحظة المناسبة لفعل ذلك، لكن اليوم ليس هو الوقت المناسب".