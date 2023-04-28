الأمم المتحدة: "طالبان" غير مدعوة لاجتماع بشأن أفغانستان في الدوحة

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش لم يوجه الدعوة لإدارة حركة "طالبان" لحضور اجتماع يعقده مع مبعوثين خاصين بشأن أفغانستان من مختلف الدول في الدوحة الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام لم يوجه دعوة إلى السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع".

واضطُرت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، للتأكيد على أن الاجتماع لن يركز على الاعتراف الدولي المحتمل بإدارة طالبان بعد تصريحات من نائب الأمين العام للأمم المتحدة أثارت القلق والارتباك.