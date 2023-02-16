طهران: مؤتمر المعارضة الإيرانية في واشنطن "لا يشكل خطرًا" على النظام
علَّق وزير الداخلية الإيراني، العميد أحمد وحيدي، اليوم الخميس، على مؤتمر المعارضة الإيرانية الذي أقيم الأسبوع الجاري في جامعة جورج تاون في العاصمة الأمريكية واشنطن، قائلاً إن "المعارضة لا تشكل خطرًا على النظام الإيراني".
وقال العميد وحيدي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "أولئك الذين أصبحوا قادة معارضة لا يشكلون خطرًا على النظام والبلاد"، زاعمًا أن "هؤلاء الأشخاص يقومون بهذه الأشياء للحصول على الأموال".
وأضاف وحيدي: "لقد ظلَّوا يتصرفون لمدة 44 عامًا على هذا النحو، لكن الاجتماع الأخير كان الأكثر افتضاحًا على الإطلاق".
وشارك الأمير رضا بهلوي وشيرين عبادي وحامد إسماعيليون ومسيح علي نجاد ونزانين فنادي وعلي كريمي وعبد الله مهتدي في لقاء جامعة جورج تاون في الـ10 من فبراير/شباط الجاري.
وأعلن المشاركون خلال المؤتمر عن اتفاقهم على "ميثاق التضامن"، الذي يركز على "إسقاط النظام الإيراني".
وحثَّ ولي العهد الإيراني السابق الأمير رضا بهلوي، الدول الغربية على عدم الدخول في مفاوضات نووية مع إيران، معتبرًا أن الإصرار على التفاوض مع النظام يجعل تلك الدول "مشاركة عمليًّا في الجرائم التي يرتكبها النظام ضد الإيرانيين".
وأضاف بهلوي منتقدًا مفاوضات الدول الغربية مع إيران: "بإصراركم على التفاوض مع النظام الحاكم في إيران تكونون شركاء عمليًّا في الجرائم التي يرتكبها"، بحسب تعبيره.