طهران: مؤتمر المعارضة الإيرانية في واشنطن "لا يشكل خطرًا" على النظام‎‎

علَّق وزير الداخلية الإيراني، العميد أحمد وحيدي، اليوم الخميس، على مؤتمر المعارضة الإيرانية الذي أقيم الأسبوع الجاري في جامعة جورج تاون في العاصمة الأمريكية واشنطن، قائلاً إن "المعارضة لا تشكل خطرًا على النظام الإيراني".

وقال العميد وحيدي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "أولئك الذين أصبحوا قادة معارضة لا يشكلون خطرًا على النظام والبلاد"، زاعمًا أن "هؤلاء الأشخاص يقومون بهذه الأشياء للحصول على الأموال".