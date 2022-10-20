المعارضة الإيرانية: مقتل أكثر من 400 متظاهر خلال الاحتجاجات

قالت سونا صمصامي ممثلة ما يسمى بـ"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المرتبط بمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة، اليوم الخميس، إن الاحتجاجات التي شهدتها إيران أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص في صفوف المتظاهرين.

وأوضحت في حديثها لإذاعة "صوت أمريكا" باللغة الفارسية "أنه بحسب المعلومات التي تلقتها هذه المجموعة السياسية، فإن الجمهورية الإسلامية قد قتل فيها حتى الآن أكثر من 400 متظاهر، واعتقل أكثر من 20 ألف شخص في البلاد".

واعتبرت صمصامي أن الأحداث الجارية في إيران هي "مؤشرات على الثورة المستمرة" و"تشير إلى عمق الفجوة بين الشعب الغاضب والنظام القمعي".

وأكدت أن المجلس، الذي يعد إحدى أقدم الجماعات الإيرانية المعارضة في أمريكا، طالب بتشكيل فريق بحثي للتحقيق في "كل الجرائم التي حدثت وتحدث في إيران".

وترفض السلطات الإيرانية الكشف عن عدد القتلى والمعتقلين خلال الاحتجاجات، التي اندلعت في البلاد منذُ منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي، التي كانت شرارتها وفاة شابة كردية تُدعى "مهسا أميني" على أيدي الشرطة في طهران.

واعتقلت مهسا اميني، البالغة من العمر 22 عاماً، من قبل شرطة الأخلاق أثناء زيارتها لأقاربها في طهران بسبب عدم ارتداء الحجاب الإلزامي.

ونفت السلطات الرسمية الإيرانية أن تكون وفاة أميني بسبب ضربها من قبل الشرطة، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من مرض سابق.