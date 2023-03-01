بوتين يحظر على المسؤولين الحكوميين استخدام المفردات الأجنبية
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على قانون معدل يحظر فيه على المسؤولين الحكوميين استخدام معظم المفردات الأجنبية، واعتماد اللغة الروسية.
وبموجب هذا التعديل أصبح محرما على المسؤولين الحكوميين استخدام معظم الكلمات الأجنبية، ولكن سيبقى متاحا لهم استخدام مصطلحات أجنبية ليس لها مرادفات باللغة الروسية الحديثة، حيث ستنشر قائمة بالكلمات الأجنبية المسموح استخدامها.
ويأتي التعديل على القانون الذي صدر في 2005، لدعم مكانة اللغة الروسية، بحسب موقع الحكومة على الإنترنت.
وقال نص المرسوم الذي وقع عليه بوتين "مع استخدام الروسية كلغة رسمية في روسيا الاتحادية، غير مسموح باستخدام مفردات وتعبيرات لا تتوافق مع معايير اللغة الروسية الحديثة... باستثناء الكلمات الأجنبية التي ليس لها مرادفات مستخدمة على نطاق واسع في اللغة الروسية".
ويأتي قرار بوتين، بعد طلبه من جهاز الأمن الاتحادي (إف.إس.بي) الثلاثاء تكثيف نشاطه في مكافحة ما أسماه تزايد أنشطة التجسس والتخريب من جانب أوكرانيا والغرب.
وفي كلمة أمام المسؤولين، قال بوتين إن على الجهاز وقف "جماعات التخريب" التي تدخل روسيا قادمة من أوكرانيا وتكثيف جهود حماية البنية التحتية ومنع أجهزة الأمن الغربية من إعادة تنشيط ما أطلق عليه خلايا إرهابية أو متطرفة داخل روسيا.