بوتين يحظر على المسؤولين الحكوميين استخدام المفردات الأجنبية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على قانون معدل يحظر فيه على المسؤولين الحكوميين استخدام معظم المفردات الأجنبية، واعتماد اللغة الروسية.

وبموجب هذا التعديل أصبح محرما على المسؤولين الحكوميين استخدام معظم الكلمات الأجنبية، ولكن سيبقى متاحا لهم استخدام مصطلحات أجنبية ليس لها مرادفات باللغة الروسية الحديثة، حيث ستنشر قائمة بالكلمات الأجنبية المسموح استخدامها.