بوتين: الغرب يريد تصفية روسيا وهو شريك في "جرائم" كييف

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن الغرب يريد تصفية بلاده وتقسيمها إلى أجزاء صغيرة، مشيرًا إلى أن حلف شمال الأطلسي"الناتو" شريك غير مباشر في جرائم ارتكبتها أوكرانيا ضد روسيا.

وقال بوتين، إنه ما مِن خيار أمام بلاده سوى الأخذ في الاعتبار القدرات النووية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لأن الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة يسعى إلى هزيمة روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن بوتين قوله لقناة روسيا 1 التلفزيونية "في الظروف الحالية، عندما تعلن جميع الدول الكبيرة بحلف شمال الأطلسي أن هدفها الرئيس هو تكبيدنا هزيمة إستراتيجية، حتى يعاني شعبنا كما يقولون، كيف يمكننا أن نتجاهل قدراتهم النووية في مثل هذه الظروف؟".

وشدد بوتين على أن الغرب "يريد تصفية روسيا". ونقلت تاس عنه القول "لديهم هدف واحد: تقطيع أواصر الاتحاد السوفيتي السابق والجزء الرئيس فيه– روسيا الاتحادية".