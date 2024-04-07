الحكومة اليونانية ترفع مستوى التأهب لمواجهة حرائق الغابات



أعلنت الحكومة اليونانية، رفع مستوى التأهب بشأن حرائق الغابات إلى "المستوى الرابع، خطر مرتفع" في بعض مناطق البلاد غداة اندلاع عدد من الحرائق.

وذكرت وزارة الأزمات المناخية والحماية المدنية في بيان أن "71 حريقًا اندلعت السبت في المناطق الزراعية والحرجية في جميع أنحاء البلاد خلال 12 ساعة، بين الساعة الـ03,00 والساعة الـ15,00 ت غ".

وتمت السيطرة على غالبية هذه الحرائق خاصة في وسط البلاد، باستثناء حريق لاسيثي في جزيرة كريت (جنوب) الذي كان لا يزال مستمرًا، الأحد، لكن "من دون وجود جبهة نشطة"، بحسب رجال الإطفاء.

وأشاروا لـ"فرانس برس"، إلى أن الحريق أدى الى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة.

وأوضحت الوزارة أن توقعات الأحوال الجوية تفيد بهبوب رياح تبلغ سرعتها 60 كيلومترًا في الساعة حتى الثلاثاء، على شمال بحر إيجه وأتيكا (منطقة أثينا) وجزر سيكلاديس وكريت ووسط اليونان، "ما يجعل الوضع ينذر بشكل بالغ بنشوب حرائق".

وأكدت أنه سيتم في هذه المناطق "وضع جميع قوات الحماية المدنية في المستوى الـ 4 (الخطر المرتفع للحريق)"، و"سيكون رجال الإطفاء في حالة تأهب وسيقوم عناصر من القوات المسلحة بتسيير دوريات".

وسجلت اليونان "معدل درجة حرارة قياسيًّا بلغ 11,8 درجة مئوية" خلال شتاء 2023-2024، ووصف بأنه "الأكثر حرًّا على الإطلاق في البلاد"، بحسب مرصد أثينا الذي حذر أخيرًا من "مستوى جفاف مثير للقلق".

منذ مطلع أبريل، ارتفعت الحرارة لدرجة ملفتة هذا الموسم، وبلغت 31 درجة مئوية في خانيا بجزيرة كريت.

وشهدت اليونان في الصيف الماضي واحدة من أطول موجات الحر، وحرائق مدمرة خلفت عشرين قتيلاً وامتدت على مساحة 175 ألف هكتار.