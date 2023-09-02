خبراء: نقص الاستعداد وراء اتساع حرائق اليونان الخارجة عن السيطرة

في حين سارعت الحكومة اليونانية إلى إلقاء اللوم على ظاهرة الاحتباس الحراري في الوقوف وراء حرائق الغابات المدمرة هذا الصيف، يرى بعض الخبراء أن سوء التخطيط أدى دورًا موازيًا في ذلك.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الحريق الذي شب في متنزه داديا الوطني وما زال مشتعلًا منذ أسبوعين، هو الأكبر على الإطلاق في أوروبا.

وقال رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمام البرلمان، هذا الأسبوع، إنه من المتوقع أن يلتهم هذا الحريق وحرائق أخرى مميتة في أنحاء مختلفة من اليونان أكثر من 150 ألف هكتار من الأراضي.

وأودت النيران حتى الآن بحياة 26 شخصًا.

وتساءل ميتسوتاكيس: "هل أزمة المناخ هي السبب في كل شيء؟ لا، ولكنها مسؤولة جزئيًا عن ذلك".

وتطرقت الحكومة، مرارًا، إلى تغير المناخ في سياق حرائق الغابات، لكن ميتسوتاكيس يعترف، على ما يبدو ضمنيًا على الأقل، بأنه لا يمكن إلقاء اللوم تمامًا على الاحترار العالمي.

من جانبه، قال رئيس حماية الغابات ومختبر علوم حرائق الأراضي البرية بجامعة أرسطو في سالونيكي، ألكسندروس ديميتراكوبولوس، إن حرائق هذا العام أقوى بالتأكيد من حرائق الأعوام السابقة بسبب تغير المناخ.

وأضاف أن ذلك لا يفسّر تمامًا حجم الأضرار، مشيرًا إلى أن 10% من غابات البلاد احترقت منذ العام 2007.