إيران وباكستان تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار

أكدت إيران وباكستان رغبتهما برفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وصولا إلى تبادل تجاري بعشرة مليارات دولار.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية بدأها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لباكستان، الاثنين، من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام، وتعد الأولى له منذ فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية عام 2021.

وقال رئيسي في مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن "هناك إمكانيات وطاقات كبيرة بين إيران وباكستان يمكن تبادلها، وقد قررنا في اجتماعاتنا الارتقاء بالعلاقات بين البلدين".

من جهته قال رئيس الوزراء الباكستاني إن "زيارة رئيسي إلى إسلام آباد تشكل منعطفًا تاريخيًّا في العلاقات بين باكستان وإيران".