تقرير أمريكي يكشف عن صراع داخل طالبان وعصيان لأوامر زعيمها

كشف معهد دراسات الحرب، الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا له، السبت، عن وجود صراع داخل حركة طالبان الأفغانية وعصيان لأوامر زعيمها هبة الله آخوند زاده.

وقال المعهد في تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بالفارسية "بي بي سي"، إنه بينما يحاول زعيم طالبان تعزيز سلطته، فإن بعض أعضاء طالبان "يعصون" أوامره.

وأكد أنه "رغم الجهود المبذولة لتعزيز سلطة زعيم طالبان آخوند زاده، فإن قادة الحركة من المستوى المتوسط، الذين يتمتعون بعلاقات وثيقة مع كبار القادة الذين يدعمونهم، يرفضون الرد على التوترات الداخلية وانتهاكات أوامره".