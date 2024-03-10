"المونيتور": صفقة "تشابهار" بين طالبان وإيران خطوة غير مسبوقة

ويقع ميناء "تشابهار" على بعد نحو 600 ميل (970 كيلومترًا) من قرية ميلاك على الحدود الإيرانية الأفغانية، وهو ميناء إيران الوحيد الذي يتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى المحيط الهندي ويمكنه الاتصال بأفغانستان عن طريق البر عبر خط السكة الحديد تشابهار- زاهدان- سارخس.

وأضاف التقرير، أنه رغم عدم اعتراف طهران بنظام طالبان في كابول، قامت الخارجية الإيرانية بتسليم السفارة الأفغانية في طهران إلى ممثلي طالبان في فبراير من العام الماضي، وسعت كذلك إلى المحافظة على علاقات تجارية وثيقة مع أفغانستان.

ولفت التقرير أن التحرك الأفغاني قد يرتبط أيضًا بالتوترات الأخيرة التي تسود علاقاته مع باكستان التي كان بالإمكان أن يستثمر الأفغان في مينائها، في كراتشي، الأكثر تطورًا وغير الخاضع للعقوبات الدولية.

"لكن، على ما يبدو، فضلت طالبان الميناء الإيراني بسبب محدودية العراقيل والتحديات، وعدم فرض السلطات الإيرانية لقيود أمنية وإجراءات تفتيش حدودية مشددة كما تفعل باكستان، وفق "المونيتور".

وخلُص التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيران وأفغانستان في تزايد مستمر، وأن حجم الصادرات الإيرانية إلى أفغانستان كبير جدًّا، حيث تنتقل 150 ألف شاحنة بين البلدين سنويًّا.

وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار.