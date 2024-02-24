ميدفيديف يدعو لـ"الانتقام" من الغرب

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم السبت، الغرب بأنه عدوٌّ لدود لبلاده، ودعا إلى "الانتقام منهم ما أمكن ذلك".

وكتب ميدفيديف في قناته على "تليغرام" تعلقيا على العقوبات الجديدة ضد روسيا، "علينا جميعًا أن نتذكّر ذلك، وننتقم منهم (الغرب) حيثما أمكن ذلك. إنهم أعداؤنا. يجب خلق صعوبات محتملة لهم في الاقتصاد، وإثارة استياء الرأي العام من السياسات غير الكفؤة للسلطات الغربية، وتطوير وتعزيز الحلول الدولية التي تنتهك مصالح السلام الغربي. افعلوا ذلك باستمرار ومنهجية وعلنية قدر الإمكان".

وأضاف "لقد اعتدنا على قيودهم التي لا نهاية لها، وتعلّمنا التعايش معها. لكن ما أريد أن ألفت الانتباه إليه اليوم: أن هذا الحظر لم يعد موجّهًا ضد السلطات أو الأعمال التجارية في البلاد، كما يحبّ خصمنا الحديث عنه. لقد تمّ اعتماده ضد جميع سكان روسيا. على سبيل المثال، حظر نظام الدفع "مير"، والقيود المفروضة على أنشطة الشركات العاملة في بناء المساكن في البلاد".

وشدّد ميدفيديف على أن "سببهم" واضح، فكلما كان الأمر أسوأ بالنسبة للمواطنين الروس، كان ذلك أفضل بالنسبة للعالم الغربي. وخلص إلى أن "الحرب هي الحرب".