ميدفيديف: نشوب حرب نووية وارد

وأضاف: "في هذا أرى أيضًا عجزا.. عجز هذه السلطات الغربية، التي تكرّر الشيء نفسه.. الروس هم من يخيفوننا، لا، لن يفعلوا ذلك أبدًا، إنهم مخطئون".

وتابع: "إذا كان الأمر يتعلّق بوجود بلدنا، وقد قلت هذا مؤخرًا، فما هو الخيار المتبقي للقيادة، ولرئيس الدولة؟ لا شيء. لذا فإن هذا، للأسف، تهديد حقيقي، تهديد مباشر وواضح للبشرية بأسرها".

وأشار إلى أنه عندما صنعت البشرية شيئًا من الأسلحة، "لطالما استخدمتها"، مستشهدًا بالضربة النووية الأمريكية على اليابان كمثال على ذلك.

واعتبر ميدفيديف، أن الولايات المتحدة آمنت بأنه لا غنى عنها بعد اختفاء الاتحاد السوفيتي، وهي تدير الصراع في الشرق الأوسط وفق مبدأ "فرّق تسد".