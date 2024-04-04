الرقائق الذكية في خطر.. زلزال تايوان يعصف بأهم الإمدادات إلى العالم
كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الزلزال القوي الذي تعرضت له تايوان الأربعاء، قد اختبر جاهزية مركز صناعة الرقائق الإلكترونية الأهم في العالم، شركة (TSMC)، إحدى أكبر الشركات الرائدة في تصنيع أشباه الموصلات، في الوقت الذي عُلقت فيه الأعمال في المصنع حتى إشعار آخر.
وأوضح التقرير أن الشركة التي تُنتج الرقائق لشركات مثل Apple، قد استعدت لمثل هذا الحدث بعد أن تعلّمت من الكوارث السابقة. وفي حين أُخليت بعض المواقع لفترة وجيزة وعُلّق العمل، أظهرت عمليات التفتيش الأوّلية أن أنظمة السلامة تعمل بشكل صحيح ولم تقع إصابات.
ورغم صعوبة تقدير الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الزلزال الأخير في الوقت الحالي، فإن القلق الأكبر يدور حول تأمين إمدادات الرقائق الإلكترونية التي تنتجها الجزيرة، إذ تُعد تايوان أحد أكبر منتجي العالم للرقائق الذكية وغيرها من المنتجات التكنولوجية المتطورة.
وفقًا للتقديرات، توفر تايوان ما بين 80 و90% من إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في الهواتف الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ويُنظر إليها باعتبارها أخطر نقطة ضعف في صناعة الرقائق نظرًا لدورها المحوري في الصناعة.
وعلى الرغم من تضرّر بعض الأدوات، إلا أن الأدوات الحيوية لم تتأثر، ولم تكشف شركة TSMC عن الخسائر المالية التي تكبدتها من تعليق العمل. ولحسن الحظ، تقع المنشآت الرئيسية لشركة TSMC في مناطق بعيدة نسبيًّا عن مركز الزلزال، ومع ذلك، حتى لو بقيت المباني سليمة، فإن المعدات والمواد الحساسة المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات قد تتعرّض لأضرار أقلّ وضوحًا، ما قد يُؤدي إلى تأخيرات مكلفة في الإنتاج.
وتابع التقرير، أن شركة TSMC قد اتخذت تدابير للتخفيف من نقاط الضعف هذه، بما في ذلك إضافة مخمدات لامتصاص طاقة الزلازل، وإجراء تدريبات منتظمة، والحصول على تغطية تأمينية كافية ضد الزلازل. وقد صُممت مباني الشركة لتتحمّل الزلازل المماثلة في قوّتها للزلازل الأخيرة.
وتُحدّد إرشادات الطوارئ الداخلية في شركة TSMC إجراءات الإخلاء وإغلاق المناطق الحساسة أثناء النشاط الزلزالي. ويُقدّر التأخير في الإنتاج، الناتج عن الزلزال ما بين ست إلى عشر ساعات.
ويُعد مجمع هسينشو للعلوم، حيث يقع مجمع TSMC، بمثابة مركز الصناعة التحويلية في تايوان. ويضم مصانع لإنتاج أشباه الموصّلات وتعبئتها واختبارها، بالإضافة إلى مصانع شاشات الكمبيوتر. كما تدير شركة TSMC أيضًا مصنعًا في تاينان معروفًا بإنتاج أشباه الموصّلات المتقدمة على نطاق واسع.
واستجابةً للزلزال، أجلت شركة TSMC وشركات أخرى العمال وأوقفت المعدات لمزيد من الفحص.
وذكرت الشركة أن أولئك الذين تم إجلاؤهم عادوا إلى العمل في وقت لاحق من اليوم، ولكن عُلّقت بعض الأعمال دون تقديم تفاصيل محددة.