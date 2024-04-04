الرقائق الذكية في خطر.. زلزال تايوان يعصف بأهم الإمدادات إلى العالم

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الزلزال القوي الذي تعرضت له تايوان الأربعاء، قد اختبر جاهزية مركز صناعة الرقائق الإلكترونية الأهم في العالم، شركة (TSMC)، إحدى أكبر الشركات الرائدة في تصنيع أشباه الموصلات، في الوقت الذي عُلقت فيه الأعمال في المصنع حتى إشعار آخر.

وأوضح التقرير أن الشركة التي تُنتج الرقائق لشركات مثل Apple، قد استعدت لمثل هذا الحدث بعد أن تعلّمت من الكوارث السابقة. وفي حين أُخليت بعض المواقع لفترة وجيزة وعُلّق العمل، أظهرت عمليات التفتيش الأوّلية أن أنظمة السلامة تعمل بشكل صحيح ولم تقع إصابات.

ورغم صعوبة تقدير الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الزلزال الأخير في الوقت الحالي، فإن القلق الأكبر يدور حول تأمين إمدادات الرقائق الإلكترونية التي تنتجها الجزيرة، إذ تُعد تايوان أحد أكبر منتجي العالم للرقائق الذكية وغيرها من المنتجات التكنولوجية المتطورة.

وفقًا للتقديرات، توفر تايوان ما بين 80 و90% من إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في الهواتف الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ويُنظر إليها باعتبارها أخطر نقطة ضعف في صناعة الرقائق نظرًا لدورها المحوري في الصناعة.