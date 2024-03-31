المكسيك.. إيقاف 3 مشتبه فيهم بخطف وقتل طفلة

أوقفت السلطات المكسيكية 3 مشتبه فيهم بجريمة قتل فتاة تبلغ 8 سنوات، بعدما أعدم حشد غاضب في مدينة تاكسكو السياحية في جنوب البلاد امرأة متهمة بارتكاب جريمة قتل الفتاة.

وقال ممثلو الادعاء في ولاية غيريرو في بيان، وفقًا لوكالة "فرانس برس"، إن رجلاً وقاصرًا أوقِفا "بتهمة قتل فتاة"، إلى جانب رجل آخر أوقِف في اليوم السابق بتهمة مماثلة.

وذكرت وسائل إعلام مكسيكية نقلًا عن أحد أقارب الفتاة، أن أسرتها تلقت مكالمات هاتفية من مجهول يطلب فدية بعد اختفائها الأربعاء.

وأغلق السكان الخميس أحد الشوارع الرئيسة في تاكسكو، التي تستشري فيها الجريمة المنظمة، بعد العثور على جثة الطفلة على طريق سريع.

وكانت مقاطع مصورة بكاميرات مراقبة انتشرت في وقت سابق تُظهر المشتبه فيهم وهم يضعون حقيبة سوداء في صندوق سيارة؛ ما أثار شكوكًا في أنها تحتوي على جثة الفتاة.