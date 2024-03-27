الكويت.. تأييد حكم السجن 10 سنوات لشابين بقضية خطف فاشينيستا

قضت محكمة استئناف كويتية، بحبس مواطنين اثنين بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة خطف وابتزاز شابة مشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي "فاشينيستا" كما يطلق على مشاهير الأزياء والمكياج.

وقالت صحيفة "الراي" المحلية، اليوم الأربعاء، إن محكمة الاستئناف قضت بحبس المواطنين مع الشغل والنفاذ "في قضية خطف (فاشنيستا) بالحيلة والانتقال بها إلى مكان معزول والاعتداء عليها بالضرب"، دون أن تكشف عن هوية أي من أطراف القضية.

وبرزت القضية في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما قضت محكمة الجنايات، بسجن الشابين لمدة عشر سنوات لكل منهما، فيما ظلت هوية الفاشينيستا غير معروفة، كما تضاربت المعلومات بشأن الحادثة.

وبجانب تهمة "خطف بالحيلة والاعتداء بالضرب"، أشارت صحيفة "الجريدة" الكويتية، في وقت سابق، إلى أن محكمة الجنايات التي عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار فوزان العنجري، أمرت بمصادرة الصور أيضًا، مشيرةً لكون الاتهام ينص على "خطف وابتزاز".

كما قالت حسابات إخبارية كويتية في مواقع التواصل الاجتماعي، بينها حساب "المجلس"، إن الفاشينيستا طلبت مبلغ 400 ألف دينار كويتي (نحو 1.3 مليون دولار) مقابل التنازل عن الدعوى، مشيرًا لكون الشابة خرجت مع المتهمين برضاها.

ولا يزال بإمكان المتهمين الاعتراض على الحكم، مجددًا أمام محكمة التمييز قبل أن يصبح نهائيًّا.

ولا يمكن لـ"إرم نيوز" التأكد من صحة المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي من مصادر رسمية، حيث تحظر القوانين الكويتية الكشف عن هويات الأشخاص الخاضعين للمحاكمة قبل صدور أحكام قطعية بإدانتهم.